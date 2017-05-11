Кожевников: считаю, что Овечкину надо дать отдохнуть и не вызывать его на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился соображениями относительно того, стоит ли вызывать в сборную на чемпионат мира российских игроков «Вашингтона», который сегодня ночью уступил «Питтсбургу» в седьмом матче четвертьфинала Кубка Стэнли со счётом 0:2.



«Нужно ли вызывать Овечкина, Орлова и Кузнецова? Есть тренеры, которые решают, какая будет тактика и как будет играть команда. Но они все пригодятся. Эти ребята всегда приезжают в сборную с огромным желанием. Я считаю, что Саше нужно дать отдохнуть. Но решают тренеры», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным. Полную подборку мнений экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».

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