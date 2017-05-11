Новым генеральным менеджером «Баффало» стал Джейсон Боттерилл

«Баффало Сэйбрз» назначил ассистента генерального менеджера «Питтсбург Пингвинз» Джейсона Боттерилла новым генеральным менеджером клуба, информирует официальный сайт «клинков». «Баффало» недавно уволил генерального менеджера Тима Мюррея и главного тренера Дэна Байлсму.

40-летний специалист трудится в системе «Питтсбурга» с 2007 года, совмещая должность ассистента генменеджера с постом генменеджера фарм-клуба в АХЛ. Примечательно, что Боттерилл провёл два сезона за «Баффало» во время своей игровой карьеры.