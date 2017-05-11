Кольяно: «Анахайм» постоянно атаковал, не прекращал играть и заслужил победу

Нападающий «Анахайм Дакс» Эндрю Кольяно прокомментировал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в седьмом матче полуфинала Западной конференции (2:1, 4-3 в серии). «Утки» прервали свою неудачную серию из четырёх поражений подряд в седьмых матчах серий плей-офф и в следующем раунде встретятся с «Нэшвилл Предаторз».

«Мы заслужили победу, постоянно атаковали и не прекращали играть. Потрясающее чувство», — приводятся слова Кольяно на официальном сайте НХЛ.

Первый матч серии состоится 13 мая, начало — в 04:00 мск.