Владелец «Баффало»: уверены, что Боттерилл поможет нам достичь главной цели

Владелец «Баффало Сэйбрз» Терри Пегула прокомментировал назначение Джейсона Боттерилла генеральным менеджером клуба.

«Мы очень счастливы, что Джейсон Боттерилл стал частью семьи «Баффало». Во время собеседования с ним мы обратили внимание на его знание хоккея, опыт в выборе игроков на драфте и их развитии, его подход к управлению. Джейсон заработал хорошую репутацию как лидер, который устанавливает прочные отношения с игроками и своими подчинёнными. Мы уверены, что он окажет положительное влияние на нашу организацию и поможет нам достичь главной цели", — приводятся слова Пегулы на официальном сайте клуба.