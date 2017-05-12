КХЛ выбрала Астану столицей Недели звёзд хоккея — 2018

Континентальная хоккейная лига и «Барыс» подписали соглашение о проведении Недели звёзд хоккея 2018 в Астане. В церемонии приняли участие президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, аким города Астаны Асет Исекешев и президент хоккейного клуба «Барыс» Аскар Шопобаев.

Неделя звёзд хоккея пройдёт в Астане с 10 по 14 января 2018 года и включит в себя Матч звёзд ЖХЛ, Кубок Вызова МХЛ и Матч звёзд КХЛ, а также Мастер-шоу.

«Столица Казахстана – удобный город с развитой инфраструктурой, располагающий одной из самых современных и комфортабельных арен в КХЛ. Всем известно, что жители Казахстана любят хоккей, хорошо разбираются в игре и поэтому с особой радостью примут Неделю звёзд и всех гостей и участников этого значимого события», — сказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

В конкурсе на право проведения мероприятия Астана обошла Владивосток, Казань и Хельсинки.

«Сегодня действительно важный исторический день не только для «Барыса» и Астаны, но и всего Казахстана. Республика празднует 25-летие своей независимости, скоро в столице пройдёт всемирная выставка EXPO-2017, а сегодня мы получили право принять такой престижный спортивный форум, как Неделя звёзд хоккея. Тем более что он будет юбилейным, 10-м в истории КХЛ. Очень почётно, что выбор лиги сделан в пользу Казахстана», — отметил президент «Барыса» Аскар Шопобаев.