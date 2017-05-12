Оши заявил, что хотел бы остаться в «Вашингтоне»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши, который 1 июля может стать неограниченно свободным агентом, заявил, что хотел бы подписать с командой новый контракт.

«Прямо сейчас я — игрок „Кэпиталз“ и чувствую, что останусь здесь.

Было ощущение, что у нас есть всё, чтобы победить. Но психологически мы не смогли найти способ выиграть. Не смогли выиграть седьмой матч", — цитирует Оши журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти.

30-летний нападающий в этом сезоне набрал 56 (33+23) очков в 68 матчах регулярного чемпионата, а также отметился 12 (4+8) результативными баллами в 13 играх плей-офф.