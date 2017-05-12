Витолиньш: Кузнецов усилит любое звено, они с Орловым должны сыграть с Латвией

По окончании тренировки тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал о подготовке команды к матчу со Словакией на чемпионате мира по хоккею 2017 года, а также о приезде Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова.

«Планируем, что Орлов и Кузнецов сыграют с Латвией. Сначала мы хотим, чтобы Кузнецов приехал, а потом решим, в каком сочетании он будет играть. У нас будет время на тренировки, мы с ним поговорим. Кузнецов – игрок мастеровитый, он усилит любое звено. По поводу того, на фланге мы будем его использовать или в центре, – есть разные мысли», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Видео интервью Витолиньша можно посмотреть на «Чемпионате».