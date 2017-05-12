Мразек: Чехия забросила быструю шайбу, и словенцы стали открываться

Вратарь сборной Чехии Петр Мразек прокомментировал победу над командой Словении в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года и сравнил её с предыдущей игрой с Норвегией (1:0 ОТ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

«Таким соперникам, как словенцы, приходится играть вторым номером, от обороны, так что, когда мы забили быстрый гол, они стали открываться. Вчера с Норвегией мы не смогли забросить быструю шайбу, так что сегодня нам лучше удалось начало матча», — приводятся слова Мразека на официальном сайте турнира.