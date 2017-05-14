Гулявцев: выбор в пользу Ничушкина правилен, это более силовой форвард

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев поделился мнением относительно включения нападающего Валерия Ничушкина в заявку сборной России на чемпионат мира и исключения оттуда Кирилла Капризова.
«Я думаю, что Капризов – индивидуально сильный, забивной и техничный игрок. А Валера более силовой форвард. Ему удаётся продавить, силовую борьбу создать. Наверно, этот выбор правильный. Тем более, к нам сейчас приехал Кузнецов, это тоже форвард пробивного плана. Так что, я думаю, что этот выбор правилен», — сказал Гулявцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
Полную подборку мнений экспертов читайте 14 мая на «Чемпионате».
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