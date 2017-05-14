Андерсон: «Оттава» не дала «Питтсбургу» поймать кураж

Вратарь «Оттава Сенаторз» Крэйг Андерсон поделился эмоциями от игры с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ). Канадская команда ведёт в финальной серии Восточной конференции НХЛ со счётом 1-0.

«Когда период заканчивается, весь кураж, который команда набрала или утратила, обнуляется вновь. Это, на мой взгляд, самое важное. Есть возможность начать сначала. Это важнейшая мысль, по крайней мере, из тех, которые адресую сам себе. Можно начать с начала, со счёта 0:0. Если говорить обо мне, то надо просто сделать сейв в следующем эпизоде.

Бригада меньшинства проделала прекрасную работу. Это придало импульс нашей команде. Сумев отзащищаться в меньшинстве, мы не дали «Питтсбургу» поймать кураж», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.