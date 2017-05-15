«Сиэтл» стал чемпионом WHL и последним участником Мемориального кубка

В Западной хоккейной лиге определился чемпион. Это «Сиэтл», обыгравший в финальной серии «Реджайну» (4-2 в серии).

Шестой матч завершился со счётом 4:3 в овертайме в пользу «Тандербердс», победную шайбу в овертайме забросил Александр Тру. Самым результативным игроком плей-офф стал его одноклубник Киган Колесар с 31 (12+19) очком в 19 матчах. Самым ценным игроком был признан ещё один хоккеист «Сиэтла» Мэтью Барзэл.

«Сиэтл» выиграл трофей Эда Чиновета впервые в истории. В прошлом году клуб уступил «Брэндону» в финале.

«Сиэтл» стал последним участником Мемориального кубка, в котором также сыграют «Эри» и «Сент-Джонс» (чемпионы лиг Онтарио и Квебека) и «Виндзор» (хозяин турнира). Розыгрыш пройдёт с 19 по 28 мая.