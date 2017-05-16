Защитник Кузьмин стал игроком «Амура»

Защитник Денис Кузьмин подписал контракт с «Амуром». Его договор с «Нефтехимиком» был расторгнут на прошлой неделе. Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Контракт между игроком и хабаровским клубом носит односторонний характер и рассчитан на два года.

28-летний хоккеист является воспитанником нижнекамского клуба. В Континентальной хоккейной лиге защитник провёл 119 матчей за три сезона, выступая за «Адмирал» и «Нефтехимик», забил 5 голов и сделал 14 результативных передач.