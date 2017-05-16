Салливан: Кессел хочет побеждать и мотивирует остальных игроков «Питтсбурга»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан оценил игру форварда Фила Кессела в финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В настоящее время счёт в серии плей-офф между действующим обладателем Кубка Стэнли и «Оттава Сенаторз» равный — 1-1.

Во втором матче серии плей-офф Кессел забил единственный гол и принёс своей команде победу.

«Он полностью отдаётся игре. Он хочет побеждать. Честно говоря, думаю, он и остальных мотивирует», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.