Лавиолетт вошёл в топ-5 по победам в НХЛ в дебютном сезоне на посту главного тренера клуба

Завершился третий матч финальной серии плей-офф Восточной конференции, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Эта победа стала для «Рейнджерс» 65-й в нынешнем сезоне НХЛ, благодаря чему американский специалист Питер Лавиолетт вошёл в топ-5 по победам в НХЛ в дебютном сезоне на посту главного тренера клуба. 59-летний тренер возглавил американскую команду в прошлое межсезонье и сходу привёл её к победе в регулярном чемпионате. Там было одержано 55 побед, после чего на данный момент последовало ещё 10 выигранных матчей в плей-офф.

Рекорд НХЛ по победам в дебютном сезоне на посту главного тренера клуба был установлен в 1994 году Майком Кинэном, который тогда тренировал как раз-таки «Рейнджерс». 30 лет назад «синерубашечники» выиграли 68 матчей и последний раз в своей истории стали обладателями Кубка Стэнли.

Спустя 29 лет столько же матчей выиграл «Бостон Брюинз» под руководством Джима Монтгомери, но в итоге завершил сезон в первом раунде плей-офф. Следом располагаются Пэт Бёрнс (67 побед в сезоне-1988/1989 с «Монреаль Канадиенс») и Брюс Кэссиди (67, 2022/2023, «Вегас Голден Найтс»). Топ-5 с 65 победами с «Рейнджерс» теперь замыкает Лавиолетт.