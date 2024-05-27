Трочек рассказал, за счёт чего «Рейнджерс» удалось одержать победу в овертайме с «Пантерз»

Нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек прокомментировал победу в третьем матче серии финала Восточной конференции с «Флоридой» (5:4 ОТ, 2-1). «Синерубашечники» упустили преимущество в две шайбы в третьем периоде, но смогли вырвать победу в овертайме.

«Я уже говорил это несколько раз, что овертайм плей-офф, это как отдельная игра. Часто исход матча решает случайный рикошет или что-то в этом роде. После проигранного третьего периода мы подошли к овертайму с правильным мышлением. Мы продолжили работать и ждать шанса. В итоге мы смогли найти способ победить», — цитирует Трочека пресс-служба клуба.

Трочек отметился двумя результативными передачами. Четвёртый матч серии пройдёт на площадке «Флориды» в ночь на 29 мая.