Трочек рассказал, за счёт чего «Рейнджерс» удалось одержать победу в овертайме с «Пантерз»
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Нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек прокомментировал победу в третьем матче серии финала Восточной конференции с «Флоридой» (5:4 ОТ, 2-1). «Синерубашечники» упустили преимущество в две шайбы в третьем периоде, но смогли вырвать победу в овертайме.
«Я уже говорил это несколько раз, что овертайм плей-офф, это как отдельная игра. Часто исход матча решает случайный рикошет или что-то в этом роде. После проигранного третьего периода мы подошли к овертайму с правильным мышлением. Мы продолжили работать и ждать шанса. В итоге мы смогли найти способ победить», — цитирует Трочека пресс-служба клуба.
Трочек отметился двумя результативными передачами. Четвёртый матч серии пройдёт на площадке «Флориды» в ночь на 29 мая.
НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 3-й матч
26 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Райнхарт (Барков, Ткачук) – 02:50 (5x4) 1:1 Лафреньер (Трочек, Труба) – 07:16 (5x5) 1:2 Гудроу (Шнайдер, Кайлли) – 07:42 (5x5) 2:2 Райнхарт (Вераге) – 14:46 (5x4) 2:3 Лафреньер (Миллер, Труба) – 35:23 (5x5) 2:4 Гудроу (Трочек, Линдгрен) – 38:13 (4x5) 3:4 Барков (Вераге, Миккола) – 45:02 (5x5) 4:4 Форслинг (Ткачук, Родригес) – 46:58 (5x5) 4:5 Веннберг (Линдгрен, Какко) – 65:35 (5x5)
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