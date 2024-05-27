«Рейнджерс» повторили клубный рекорд в плей-офф НХЛ 50-летней давности

Завершился третий матч финальной серии плей-офф Восточной конференции, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Ньюйоркцы уступали 0:1 по ходу игры, но в итоге одержали шестую волевую победу в нынешнем плей-офф, благодаря чему смогли повторить рекорд клуба, установленный ими в 1974 году, когда дошли до полуфинала розыгрыша Кубка Стэнли.

В составе «Рейнджерс» по дублю оформили Алекси Лафреньер и Баркли Гудроу. Победную шайбу в овертайме забросил Александер Веннберг. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 34 сейва. Нападающий Артемий Панарин завершил матч с показателем полезности «+2».