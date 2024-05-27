«Рейнджерс» повторили клубный рекорд в плей-офф НХЛ 50-летней давности
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Завершился третий матч финальной серии плей-офф Восточной конференции, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.
Ньюйоркцы уступали 0:1 по ходу игры, но в итоге одержали шестую волевую победу в нынешнем плей-офф, благодаря чему смогли повторить рекорд клуба, установленный ими в 1974 году, когда дошли до полуфинала розыгрыша Кубка Стэнли.
НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 3-й матч
26 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Райнхарт (Барков, Ткачук) – 02:50 (5x4) 1:1 Лафреньер (Трочек, Труба) – 07:16 (5x5) 1:2 Гудроу (Шнайдер, Кайлли) – 07:42 (5x5) 2:2 Райнхарт (Вераге) – 14:46 (5x4) 2:3 Лафреньер (Миллер, Труба) – 35:23 (5x5) 2:4 Гудроу (Трочек, Линдгрен) – 38:13 (4x5) 3:4 Барков (Вераге, Миккола) – 45:02 (5x5) 4:4 Форслинг (Ткачук, Родригес) – 46:58 (5x5) 4:5 Веннберг (Линдгрен, Какко) – 65:35 (5x5)
В составе «Рейнджерс» по дублю оформили Алекси Лафреньер и Баркли Гудроу. Победную шайбу в овертайме забросил Александер Веннберг. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 34 сейва. Нападающий Артемий Панарин завершил матч с показателем полезности «+2».
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