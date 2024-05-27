Лафреньер обыграл Куликова и забросил потрясающую шайбу в сольном проходе в третьем матче

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл третий матч финальной серии плей-офф Восточной конференции, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.
В конце второго периода при счёте 2:2 великолепную шайбу забросил нападающий «Рейнджерс» Алекси Лафреньер. Форвард получил шайбу в своей зоне и на скорости промчался по борту, изящным финтом обыграл российского защитника «Флориды» Дмитрия Куликова и, переложив шайбу на неудобную руку, поразил угол ворот Сергея Бобровского. Эта шайба стала второй для Лафреньера в этом матче.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч состоится 29 мая.
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