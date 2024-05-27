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Чехия выиграла ЧМ по хоккею, Кейн получил «Золотую бутсу». Главное к утру

Чехия выиграла ЧМ по хоккею, Кейн получил «Золотую бутсу». Главное к утру
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Сборная Чехии выиграла домашний чемпионат мира по хоккею, обыграв в финале Швейцарию (2:0), нападающий «Баварии» Гарри Кейн забрал «Золотую бутсу» как лучший бомбардир прошедшего сезона европейских лиг, 34 сейва Игоря Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Флориду» (5:4 ОТ) и выйти вперёд в серии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная Чехии обыграла Швейцарию и впервые за 14 лет выиграла золотые медали ЧМ.
  2. Кейн стал обладателем «Золотой бутсы» как лучший бомбардир европейских лиг.
  3. 34 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Флориду», Панарин — без очков.
  4. «Даллас» обыграл «Миннесоту» в 3-м матче серии и находится в шаге от выхода в финал НБА.
  5. Стало известно будущее Левандовского в «Барселоне» на фоне слухов о назначении Флика.
  6. Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании.
  7. Шестёркинвторой голкипер в истории «Рейнджерс» с 10 победами в нескольких плей-офф НХЛ.
  8. Стэн Вавринка обыграл Энди Маррея и вышел во второй круг «Ролан Гаррос».
  9. Чехия обошла Россию по количеству медалей на чемпионатах мира по хоккею.
  10. «Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Палмейраса» Рони.
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