Чехия выиграла ЧМ по хоккею, Кейн получил «Золотую бутсу». Главное к утру
Сборная Чехии выиграла домашний чемпионат мира по хоккею, обыграв в финале Швейцарию (2:0), нападающий «Баварии» Гарри Кейн забрал «Золотую бутсу» как лучший бомбардир прошедшего сезона европейских лиг, 34 сейва Игоря Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Флориду» (5:4 ОТ) и выйти вперёд в серии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборная Чехии обыграла Швейцарию и впервые за 14 лет выиграла золотые медали ЧМ.
- Кейн стал обладателем «Золотой бутсы» как лучший бомбардир европейских лиг.
- 34 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Флориду», Панарин — без очков.
- «Даллас» обыграл «Миннесоту» в 3-м матче серии и находится в шаге от выхода в финал НБА.
- Стало известно будущее Левандовского в «Барселоне» на фоне слухов о назначении Флика.
- Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании.
- Шестёркин — второй голкипер в истории «Рейнджерс» с 10 победами в нескольких плей-офф НХЛ.
- Стэн Вавринка обыграл Энди Маррея и вышел во второй круг «Ролан Гаррос».
- Чехия обошла Россию по количеству медалей на чемпионатах мира по хоккею.
- «Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Палмейраса» Рони.
Комментарии