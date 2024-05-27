Чехия выиграла ЧМ по хоккею, Кейн получил «Золотую бутсу». Главное к утру

Сборная Чехии выиграла домашний чемпионат мира по хоккею, обыграв в финале Швейцарию (2:0), нападающий «Баварии» Гарри Кейн забрал «Золотую бутсу» как лучший бомбардир прошедшего сезона европейских лиг, 34 сейва Игоря Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Флориду» (5:4 ОТ) и выйти вперёд в серии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».