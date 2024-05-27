Шестёркин — второй голкипер в истории «Рейнджерс» с 10 победами в нескольких плей-офф НХЛ

Завершился третий матч финальной серии плей-офф Восточной конференции, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 34 броска из 38 и выиграл десятый матч в этом плей-офф НХЛ. Россиянин стал всего вторым голкипером в истории «Рейнджерс» с 10+ победами в нескольких плей-офф НХЛ. В 2022 году Игорь выиграл 10 матчей, когда его команда также добралась до финала Восточной конференции.

Лучший результат в этой номинации принадлежит шведскому голкиперу Хенрику Лундквисту, который трижды выиграл как минимум 10 матчей в одном плей-офф (личный рекорд — 13 побед в 2014 году, финал Кубка Стэнли). По разу эту отметку достигали Джон Дэвидсон и Майк Рихтер.