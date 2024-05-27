«Рейнджерс» повторили клубный рекорд в плей-офф НХЛ, установленный 9 лет назад

Завершился третий матч финальной серии плей-офф Восточной конференции, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Таким образом «Рейнджерс» выиграли все четыре овертайма в текущем плей-офф, при этом два подряд – во встречах с «Пантерз», остальные два — с „Каролиной“. Подопечные Питера Лавиолетта повторили свой рекорд по числу выигранных матчей в дополнительное время в одном плей-офф, установленный в 2015 году. Тогда также было одержано четыре победы.

Напомним, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч состоится 29 мая. Во втором полуфинале Кубка Стэнли путёвку в финал разыгрывают «Даллас» и «Эдмонтон».