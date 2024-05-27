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«Рейнджерс» побили рекорд в НХЛ бывшей команды своего нынешнего главного тренера

«Рейнджерс» побили рекорд в НХЛ бывшей команды своего нынешнего главного тренера
Питер Лавиолетт
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Завершился третий матч финальной серии плей-офф Восточной конференции, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Ньюйоркцы уступали 0:1 по ходу игры, но в итоге одержали шестую волевую победу в нынешнем плей-офф. В общей же сложности «синерубашечники» с учётом прошедшего регулярного чемпионата одержали 34-ю волевую победу в этом сезоне НХЛ, что отныне является новым рекордом североамериканской лиги.

Ранее рекорд по волевым победам в одном сезоне делили «Эдмонтон Ойлерз» (33, сезон-1983/1984) и «Каролина Харрикейнз» (33, сезон-2005/2006). Любопытно, что «ураганов» 18 лет назад тренировал Питер Лавиолетт, который сейчас занимает пост главного тренера в «Рейнджерс».

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