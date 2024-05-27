Баркли Гудроу забил 6 голов в 13 встречах плей-офф НХЛ. В регулярке – 4 шайбы в 80 матчах

Завершился третий матч финальной серии плей-офф Восточной конференции, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей дубль оформил канадский нападающий Баркли Гудроу, который сумел отличиться во втором матче подряд. В предыдущей встрече 31-летний форвард забил победный гол в овертайме, сумев в тот момент принести своей команде первую победу в этой серии.

Оформив дубль в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли, Гудроу забил пятый и шестой голы в текущем плей-офф. Всего на его счету теперь 8 (6+2) баллов в 13 играх розыгрыша Кубка Стэнли.

Примечательно, что в регулярном чемпионате форвард забил 4 гола в 80 матчей, отметившись 12 (4+8) очками за результативность. Таким образом, в 13 матчах плей-офф Баркли уже забросил на две шайбы больше, чем за всю регулярку.