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Баркли Гудроу забил 6 голов в 13 встречах плей-офф НХЛ. В регулярке – 4 шайбы в 80 матчах

Баркли Гудроу забил 6 голов в 13 встречах плей-офф НХЛ. В регулярке – 4 шайбы в 80 матчах
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Завершился третий матч финальной серии плей-офф Восточной конференции, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей дубль оформил канадский нападающий Баркли Гудроу, который сумел отличиться во втором матче подряд. В предыдущей встрече 31-летний форвард забил победный гол в овертайме, сумев в тот момент принести своей команде первую победу в этой серии.

Оформив дубль в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли, Гудроу забил пятый и шестой голы в текущем плей-офф. Всего на его счету теперь 8 (6+2) баллов в 13 играх розыгрыша Кубка Стэнли.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 3-й матч
26 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Райнхарт (Барков, Ткачук) – 02:50 (5x4)     1:1 Лафреньер (Трочек, Труба) – 07:16 (5x5)     1:2 Гудроу (Шнайдер, Кайлли) – 07:42 (5x5)     2:2 Райнхарт (Вераге) – 14:46 (5x4)     2:3 Лафреньер (Миллер, Труба) – 35:23 (5x5)     2:4 Гудроу (Трочек, Линдгрен) – 38:13 (4x5)     3:4 Барков (Вераге, Миккола) – 45:02 (5x5)     4:4 Форслинг (Ткачук, Родригес) – 46:58 (5x5)     4:5 Веннберг (Линдгрен, Какко) – 65:35 (5x5)    

Примечательно, что в регулярном чемпионате форвард забил 4 гола в 80 матчей, отметившись 12 (4+8) очками за результативность. Таким образом, в 13 матчах плей-офф Баркли уже забросил на две шайбы больше, чем за всю регулярку.

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