«Шестёркин делал важнейшие сейвы». Гудроу — о победе в третьем матче серии с «Флоридой»

Нападающий «Рейнджерс» Баркли Гудроу оценил победу в третьем матче серии финала Восточной конференции с «Флоридой» (5:4 ОТ, 2-1) и отметил игру российского вратаря Игоря Шестёркина.

«У нас есть менталитет отсутствия паники, на который можно положиться в те моменты, когда мы находимся под большим давлением. В третьем периоде нам пришлось непросто, ребята блокировали броски, а Игорь Шестёркин делал важнейший сейвы.

В конце концов, в овертайме победа достигается одним голом. Я не думаю, что есть большой смысл расстраиваться из-за того, что могло случиться в игре до этого момента. Всё дело в том, чтобы перезагрузиться, начать с чистого листа и просто сделать всё возможное, чтобы забросить эту шайбу. В конце концов, победа есть победа», — цитирует Гудроу пресс-служба клуба.