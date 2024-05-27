«Шестёркин делал важнейшие сейвы». Гудроу — о победе в третьем матче серии с «Флоридой»

Нападающий «Рейнджерс» Баркли Гудроу оценил победу в третьем матче серии финала Восточной конференции с «Флоридой» (5:4 ОТ, 2-1) и отметил игру российского вратаря Игоря Шестёркина.
«У нас есть менталитет отсутствия паники, на который можно положиться в те моменты, когда мы находимся под большим давлением. В третьем периоде нам пришлось непросто, ребята блокировали броски, а Игорь Шестёркин делал важнейший сейвы.
В конце концов, в овертайме победа достигается одним голом. Я не думаю, что есть большой смысл расстраиваться из-за того, что могло случиться в игре до этого момента. Всё дело в том, чтобы перезагрузиться, начать с чистого листа и просто сделать всё возможное, чтобы забросить эту шайбу. В конце концов, победа есть победа», — цитирует Гудроу пресс-служба клуба.
- 27 мая 2024
-
10:05
-
09:40
-
09:20
-
08:55
-
08:30
-
08:25
-
08:00
-
07:37
-
07:15
-
06:50
-
06:29
-
06:20
-
06:14
-
06:09
-
01:37
-
00:26
-
00:03
- 26 мая 2024
-
23:53
-
23:48
-
23:13
-
22:53
-
22:45
-
22:26
-
21:53
-
21:40
-
21:18
-
21:00
-
20:58
-
20:32
-
20:08
-
19:41
-
19:21
-
19:20
-
18:54
-
18:44