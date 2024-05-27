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«Шестёркин делал важнейшие сейвы». Гудроу — о победе в третьем матче серии с «Флоридой»

«Шестёркин делал важнейшие сейвы». Гудроу — о победе в третьем матче серии с «Флоридой»
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Нападающий «Рейнджерс» Баркли Гудроу оценил победу в третьем матче серии финала Восточной конференции с «Флоридой» (5:4 ОТ, 2-1) и отметил игру российского вратаря Игоря Шестёркина.

«У нас есть менталитет отсутствия паники, на который можно положиться в те моменты, когда мы находимся под большим давлением. В третьем периоде нам пришлось непросто, ребята блокировали броски, а Игорь Шестёркин делал важнейший сейвы.

В конце концов, в овертайме победа достигается одним голом. Я не думаю, что есть большой смысл расстраиваться из-за того, что могло случиться в игре до этого момента. Всё дело в том, чтобы перезагрузиться, начать с чистого листа и просто сделать всё возможное, чтобы забросить эту шайбу. В конце концов, победа есть победа», — цитирует Гудроу пресс-служба клуба.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 3-й матч
26 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Райнхарт (Барков, Ткачук) – 02:50 (5x4)     1:1 Лафреньер (Трочек, Труба) – 07:16 (5x5)     1:2 Гудроу (Шнайдер, Кайлли) – 07:42 (5x5)     2:2 Райнхарт (Вераге) – 14:46 (5x4)     2:3 Лафреньер (Миллер, Труба) – 35:23 (5x5)     2:4 Гудроу (Трочек, Линдгрен) – 38:13 (4x5)     3:4 Барков (Вераге, Миккола) – 45:02 (5x5)     4:4 Форслинг (Ткачук, Родригес) – 46:58 (5x5)     4:5 Веннберг (Линдгрен, Какко) – 65:35 (5x5)    
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