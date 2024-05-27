Главный тренер «Рейнджерс» оценил победу в третьем матче серии с «Флоридой»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил победу в третьем матче серии финала Восточной конференции с «Флоридой» (5:4 ОТ, 2-1). «Пантерз» забросили две шайбы в третьем периоде, сравняли счёт и перебросали соперника 18:8.
«В третьем периоде мы столкнулись с большим напряжением. Этот период был лучшим для «Флориды» в серии. Однако я не думаю, что один хороший период обязательно ведёт к такой же игре в следующем периоде. Думаю, что каждый период разный.
Перед овертаймом нам нужно было вернуться к своей игре, к атаке и форчекингу. Это просто был шанс перезагрузиться, и мы уже несколько раз оказывались в такой ситуации в овертайме в плей-офф, и наши ребята отреагировали и справились с этим очень хорошо. Посылом было возвращение к работе, давайте перейдём к атаке и почувствуем себя комфортно, что мы и сделали», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.
Четвёртый матч серии состоится в ночь на 29 мая.
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