Главный тренер «Рейнджерс» оценил победу в третьем матче серии с «Флоридой»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил победу в третьем матче серии финала Восточной конференции с «Флоридой» (5:4 ОТ, 2-1). «Пантерз» забросили две шайбы в третьем периоде, сравняли счёт и перебросали соперника 18:8.

«В третьем периоде мы столкнулись с большим напряжением. Этот период был лучшим для «Флориды» в серии. Однако я не думаю, что один хороший период обязательно ведёт к такой же игре в следующем периоде. Думаю, что каждый период разный.

Перед овертаймом нам нужно было вернуться к своей игре, к атаке и форчекингу. Это просто был шанс перезагрузиться, и мы уже несколько раз оказывались в такой ситуации в овертайме в плей-офф, и наши ребята отреагировали и справились с этим очень хорошо. Посылом было возвращение к работе, давайте перейдём к атаке и почувствуем себя комфортно, что мы и сделали», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Четвёртый матч серии состоится в ночь на 29 мая.