Вчера, 26 мая, завершился 87-й чемпионат мира по хоккею, который проходил в чешских городах Прага и Острава. Его победителем стала национальная команда Чехии, которая в финальном матче взяла верх над Швейцарией со счётом 2:0.

По окончании встречи по итогам голосования журналистов была определена символическая сборная ЧМ-2024 по хоккею. В неё вошли представители всех четырёх команд, которые добрались до полуфинальной стадии турнира.

Голкипер: Лукаш Достал (Чехия);

Защитники: Роман Йози (Швейцария), Эрик Карлссон (Швеция);

Нападающие: Кевин Фиала (Швейцария), Дилан Козенс (Канада), Роман Червенка (Чехия).

Ещё ранее по окончании встречи также были названы фамилии лучших игроков завершившегося турнира в каждом из амплуа.