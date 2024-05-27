Давид Пастрняк иронично обратился к НХЛ после победы Чехии на ЧМ-2024

Нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк после победы своей команды в финальном матче домашнего чемпионата мира с командой Швейцарии (2:0) иронично обратился к НХЛ.

«Может, теперь пригласят на Турнир четырёх наций? Увидимся на Староместской площади», – написал нападающий «Бостона» в соцсети.

Напомним, Турнир четырёх наций проводит Национальная хоккейная лига. Сборная Чехия для участия в нём не приглашена. В соревнованиях примут участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Турнир должен состояться в феврале 2025 года.

Отметим, что победу хозяевам чемпионата принёс точный бросок их звёздного нападающего Давида Пастрняка в середине третьего периода, а также гол Давида Кемпфа в концовке в пустые ворота.