Сможет ли Россия обыграть США? Как завершатся матчи 12-го дня ЧМ

Сегодня, 16 мая, на чемпионате мира по хоккею 2017 года пройдут заключительные матчи группового этапа. Россияне одержали пять побед подряд и с 17 очками идут на первом месте в группе A. Сегодня, 16 мая, команда Олега Знарка сыграет со сборной США. Начало встречи — в 17:15 мск.

Предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

Швеция — Словения;

Беларусь — Норвегия;

Россия — США;

Чехия — Швейцария;

Германия — Латвия;

Канада — Финляндия.

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