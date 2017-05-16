Сможет ли Россия обыграть США? Как завершатся матчи 12-го дня ЧМ

Сегодня, 16 мая, на чемпионате мира по хоккею 2017 года пройдут заключительные матчи группового этапа. Россияне одержали пять побед подряд и с 17 очками идут на первом месте в группе A. Сегодня, 16 мая, команда Олега Знарка сыграет со сборной США. Начало встречи — в 17:15 мск.
Предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:
Швеция — Словения;
Беларусь — Норвегия;
Россия — США;
Чехия — Швейцария;
Германия — Латвия;
Канада — Финляндия.
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Россия встретится с Финляндией в 1/4 ЧМ? Турнирные расклады в группах
Кто станет победителями групп и попадёт в плей-офф, а кто уже потерял всякую мотивацию играть на победу?