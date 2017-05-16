Пет. Торесен: Норвегии тяжело победить, пропуская четыре шайбы

Главный тренер сборной Норвегии Петтер Торесен прокомментировал поражение от команды Беларуси (3:4) в заключительном матче чемпионата мира по хоккею 2017 года.

«Наша сборная не отличается высокой результативностью. Сегодня забросили три шайбы, но не очень хорошо играли в защите. Слишком легко теряли шайбу, позволили сопернику отличиться четырежды. Когда столько пропускаем, победить нам тяжело. Жаль, что завершили турнир поражением. Хотелось заработать три очка. Мои поздравления сборной Беларуси», — цитирует Торесена «Прессбол».

Турнирная таблица ЧМ-2017