Блашилл: русские фанаты потрясающие, уровень хоккея сборной России очень высокий

Главный тренер сборной США Джефф Блашилл прокомментировал победу в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года над Россией (5:3).

«Это был очень хороший хоккей в исполнении двух команд. Русские фанаты потрясающие, сегодня была замечательная атмосфера на стадионе. Это была хорошая победа в важном матче. Готовимся к четвертьфиналу.

Конечно, уровень хоккея сборной России очень высокий. Мы проделали хорошую работу, смогли переиграть такого непростого соперника», — передаёт слова Блашилла корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Не хуже, чем на Кубке мира! США отомстили России за молодых звёзд В матче двух самых молодых команд чемпионата мира Россия и США показали зрелищный хоккей, из которого команда Знарка вышла проигравшей.

Видео пресс-конференции Олега Знарка и Джеффа Блашилла можно посмотреть на «Чемпионате».