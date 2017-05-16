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Лисовец: победы сборной Беларуси на ЧМ-2017 сгладили негатив, но осадок остался

16 мая 2017, вторник. 22:51. Хоккей

Защитник сборной Беларуси Евгений Лисовец после победы над Норвегией (4:3) прокомментировал выступление своей команды на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Белорусы одержали две победы и заняли предпоследнее место в группе В.

«Конечно, я рад, что забил сегодня, — это помогло команде выиграть. Спасибо партнёрам за отличные передачи. Мне в этой ситуации оставалось только не промахнуться. Но в целом результат, конечно, сложно назвать удовлетворительным. Эмоции противоречивые. Негатив немного удалось сгладить добытыми победами, но осадок, как говорится, остался. Много сейчас говорят о смене поколений. Молодые ребята очень хорошо проявили себя на турнире — всё время стараются, бьются друг за друга и за партнёров», — приводятся слова Лисовца на официальном сайте ФХРБ.

Турнирная таблица ЧМ-2017

Источник: Федерация хоккея Республики Беларусь Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Беларуси — Хоккей ЧМ-2017
Новости. Хоккей
16 мая 2017, вторник
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22:52 Дравецки: Лундквист — один из лучших вратарей в мире, он не позволил нам забить
22:51 Лисовец: победы сборной Беларуси на ЧМ-2017 сгладили негатив, но осадок остался
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