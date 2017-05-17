Пашков: в решающих моментах Кучеров и Кузнецов допустили разгильдяйство

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил игру сборной России в последнем матче группового турнира с командой США, в котором подопечные Олега Знарка уступили со счётом 3:5.

«Команда США продемонстрировала типичный североамериканский хоккей с элементами силового давления и рациональными действиями в атаке. Всё это, если говорить проще, свелось к максимальному количеству бросков в зону ворот и активным действиям на добивании. Это было настолько примитивно, что наша команда могла бы это предвидеть. На этом фоне ряд защитников проявили слабость в игре в обороне. Зона перед воротами не оборонялась так, как это должно быть, чтобы выиграть матч.

В атаке сыграли вполне удовлетворительно. Команда не ушла от той игры, которую демонстрировала в предыдущих матчах. Ложку дёгтя внесли удаления, из которых ни одно не было оправданным. Удивило то, что опытные игроки, такие как Кучеров и Кузнецов, в решающие моменты допускали разгильдяйство и отсутствие игровой дисциплины. Что касается Василевского, то он сыграл вполне уверенно. Может быть, в моменте, когда ему впихнули шайбу после передачи через площадь ворот, он эту передачу мог бы предвидеть. А так, он сделал всё, что мог, и сделал это хорошо», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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