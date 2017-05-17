Сборная России отправилась в Париж на 1/4 финала с Чехией с задержкой в три часа

Сборная России по хоккею выехала на поезде из Кёльна в Париж, сообщает с места события корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Итоговое время задержки составило три часа. Сразу после прибытия на парижский Северный вокзал команда планирует отправиться на тренировку. Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил, что сложившаяся ситуация не нервирует команду.



18 мая коллектив Олега Знарка сыграет в четвертьфинале турнира с национальной командой Чехии. Начало встречи запланировано на 17:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча Россия – Чехия.