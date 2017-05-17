Кузнецов: история с поездом обычная, посидели поболтали на солнышке

По окончании тренировки накануне четвертьфинала с командой Чехии нападающий сборной России Евгений Кузнецов рассказал о сопернике. Встреча Россия — Чехия состоится завтра, 18 мая. Начало матча — в 17:15 мск.



«Василевский играет хорошо и уверенно. Чехов на этом турнире ни разу не видел. По составу очень хороши. Чехи всегда играют однотипно. Пастрняк — лидер у них. Мы в НХЛ играли немного друг против друга. Но он хорошо играет на открытом льду, нужно лишить его шайбы.



Считаю, что в третьем периоде матча с США мы добавили. Не могу сказать, что «просели». История с поездом – обычная. Жизненный фактор. Посидели поболтали на солнышке. В Париже я первый раз. Наверное, нужно сделать фото с Эйфелевой башней», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



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