Фанёф: постоянно говорим о важности первых 10 минут игры

Защитник «Оттавы Сенаторз» Дион Фанёф поделился впечатлениями после победы в третьем матче финала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:1 (2-1 в серии).



«Мы постоянно говорим о первых 10 минутах игры и, наверно, уже вам надоели. Но это чистая правда — сегодня мы сыграли как нужно, как хотели. Заставили соперника отойти в оборону», — приводит слова Фанёфа официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«Сенаторы» устроили стартовый штурм и забросили четыре шайбы уже к 13-й минуте встречи.

Когда Малкин и Ко уступают 0:4 к 13-й минуте. Фаворит разгромлен в Оттаве «Пингвины» провели ужасный первый период, позволив сопернику решить исход третьего матча серии задолго до финальной сирены.