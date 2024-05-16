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Микко Рантанен повторил достижение Гленна Андерсона в розыгрышах Кубка Стэнли

Микко Рантанен повторил достижение Гленна Андерсона в розыгрышах Кубка Стэнли
Микко Рантанен
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В ночь с 15 на 16 мая на льду «Американ Эйрлайнс-центра» в американском Далласе завершился пятый матч серии плей-офф 1/2 финала Западной конференции НХЛ между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки уступили со счётом 3:5 и позволили гостям сократить отставание в серии — 3-2 (3:4 OT, 5:3, 4:1, 5:1, 3:5).

В составе «лавин» результативной передачей отметился нападающий Микко Рантанен, для которого это очко стало 100-м за карьеру в плей-офф. Форвард «Эвеланш» стал всего третьим финном в истории НХЛ, кому покорилась эта отметка. На её достижение 27-летний форвард затратил лишь 80 матчей, что является восьмым результатом в истории лиги.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 5-й матч
16 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Павелски (Дюшейн, Робертсон) – 09:03 (5x5)     1:1 Лехконен (Маккиннон) – 19:59 (5x4)     2:1 Хейсканен (Робертсон, Павелски) – 31:39 (5x4)     2:2 Макар (Друен, Рантанен) – 37:22 (5x4)     2:3 Миттельштадт (Паризе, Жирар) – 41:12 (5x5)     2:4 Макар – 44:28 (5x5)     3:4 Стэнковен (Линделль) – 45:44 (5x5)     3:5 Маккиннон (Лехконен, Мэнсон) – 56:50 (5x5)    

Рантанен повторил достижение Гленна Андерсона, который также уложился за 80 матчей. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (46), второе место занимает Марио Лемье (50), топ-3 замыкает Яри Курри (67). В пятёрку лучших также входят Майк Босси (74) и Сидни Кросби (75). Шестой результат установил Натан Маккиннон (77), седьмой — Денис Савар (78).

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