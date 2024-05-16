«Эвеланш» показали третий результат в истории франшизы по волевым победам в одном плей-офф

В ночь с 15 на 16 мая на льду «Американ Эйрлайнс-центра» в американском Далласе завершился пятый матч серии плей-офф 1/2 финала Западной конференции НХЛ между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки уступили со счётом 3:5 и позволили гостям сократить отставание в серии — 3-2 (3:4 OT, 5:3, 4:1, 5:1, 3:5).

В ходе встречи «лавины» отыгрывались с 0:1 и 1:2, в итоге сумев добыть волевую победу. «Колорадо» одержал пятую волевую победу в текущем плей-офф, что является повторением третьего результата в истории франшизы. В 1999 году также было зафиксировано пять камбэков.

Рекорд «Колорадо» был установлен в чемпионском сезоне-2022 – 10 волевых побед. Выиграв Кубок Стэнли в 1996-м, «Эвеланш» совершили восемь камбэков на пути к титулу.