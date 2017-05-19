Кречин сообщил, что клуб расстался с нападающим Флёри

Генеральный менеджер «Куньлуня» Владимир Кречин прокомментировал решение не продлевать контракт с форвардом сборной Франции Дамьеном Флёри. В 57 матчах Флёри набрал 16 (9+7) очков.

«Расстаться с Флёри — наше обоюдное решение с главным тренером. Он не подходит под систему Кинэна — техничный игрок, но не хватает ему физических качеств. Майку нужны более силовые, скоростные, габаритные нападающие вроде ребят из звена Андронова в нынешнем составе сборной России. Рост, скорость, бросок и физические качества у них образцовые», — цитирует функционера газета «Известия».