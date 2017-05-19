Крис Ли: постараемся остановить звено Шипачёва, я знаю этих хоккеистов по КХЛ

Защитник сборной Канады Крис Ли поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира по хоккею 2017 года с Россией. Матч пройдёт 20 мая.

«Российский хоккей известен во всём мире, в России много высококлассных игроков. Соперник может сыграть и коллективно, и за счёт индивидуального мастерства. От российских нападающих исходит много опасности. Мы разбираем их игру. Многое решит и игра вратарей. Каждый момент может стать ключевым. Звено Шипачёва? Постараемся остановить его, не позволять отдавать передачи на открытом пространстве. Я знаю хоккеистов из этого звена, так как играю вместе с ними в КХЛ. С Шипачёвым недавно встречались в финале Кубка Гагарина. Это лучший центр в лиге», — передаёт слова Ли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.