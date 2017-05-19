Витолиньш: Наместников не тренировался, но он будет готов сыграть с Канадой

Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал о подготовке к полуфиналу чемпионата мира по хоккею 2017 года с Канадой. Матч состоится 20 мая.

«Главное играть проще в своей зоне, не искать лишних сложных пасов. Выиграет та команда, которая сыграет надёжнее сзади. В атаке и у нас, и у них мастера. Если сыграем, как с чехами, то свои шайбы забьём. Не было смысла допускать Наместникова к тренировке на уколах. Но у нас все готовы в любой момент выйти. Вероятнее всего, будем играть в 13 нападающих и 7 защитников», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.