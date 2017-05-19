Защитником сборной Латвии Балинскисом заинтересовались в НХЛ

Хоккейный агент Дэн Милстейн, представляющий интересы защитника рижского «Динамо» и сборной Латвии Увиса Балинскиса, сообщил, что игрок привлёк к себе внимание клуба НХЛ.

«Увис Балинскис из КХЛ и сборной Латвии своим выступлением на чемпионате мира привлёк интерес клуба НХЛ. Мы готовы к сотрудничеству», — написал Милстейн в своём «твиттере».

20-летний защитник дебютировал в рижском «Динамо» в сезоне-2015/16. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 21 матч, набрав 5 (2+3) очков при показателе полезности «0». В семи матчах ЧМ-2017 Балинскис сделал две голевые передачи и получил четыре минуты штрафа. Его контракт с «Динамо» истекает в 2018 году.