Дюмоулин: каждый раз, когда выбывает защитник, «Пингвинз» мобилизуются

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Брайан Дюмоулин подвёл итоги после победы в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Стэнли с «Оттавой Сенаторз» (3:2).

«Приятно, что удачный рикошет сработал в нашу пользу. Не помню, на кого я делал передачу, но он всё сделал здорово. Я просто простреливал на ворота и надеялся на удачу. К счастью, шайба влетела в сетку от конька Диона.

Действительно, всякий раз, когда выбывает защитник, нас это мобилизует. Нападающие также больше возвращаются назад и помогают нам при сменах. Играть в пять защитников непросто, но мы уже делали это раньше. Сегодня нам удалось продолжать играть короткие смены, действовать просто и эффективно», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.