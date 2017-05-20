Карлссон: есть разочарование, «Питтсбург» контролировал наши выходы из защиты

Защитник «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон поделился впечатлениями после поражения в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Стэнли -2017 с «Питтсбург Пингвинз» (2:3). Общий счёт в серии стал 2-2.

«Сейчас чувствуется небольшое разочарование. Соперник хорошо потрудился в том плане, что контролировал наши выходы из защиты. Когда нам удавалось быстро выйти из своей зоны, не получалось создавать голевые моменты так, как мы хотели», – приводит слова Карлссона ESPN .



Следующий матч серии пройдёт в Питтсбурге.