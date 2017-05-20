Сборная России сыграет с Финляндией в матче за третье место ЧМ-2017

Сборная России встретится с командой Финляндии в матче за бронзовые награды чемпионата мира по хоккею 2017 года.

В полуфинале с Канадой россияне вели со счётом 2:0, но потерпели итоговое поражение, пропустив четыре шайбы в третьем периоде (2:4).

Сборная Финляндии проиграла команде Швеции со счётом 1:4 во втором полуфинале.

На групповом этапе финны заняли четвёртое место в группе, одержав четыре победы в семи играх. Россияне были вторыми в группе, выиграв шесть матчей. Матч Россия — Финляндия состоится 21 мая в Кёльне, начало запланировано на 17:15 мск.