Фазель: ИИХФ довольна числом болельщиков на ЧМ-2017 в Париже

ИИХФ довольна продажами билетов на матчи чемпионата мира в Париже. Об этом рассказал президент организации Рене Фазель На матчи, проходившие в столице Франции, было продано порядка 220 тыс. билетов, на игры в Кёльне — более 400 тыс. Также функционер высказался о практике проведения ЧМ в двух странах.



«В Германии хоккей более популярен, чем во Франции. Да и арена в Кёльне по вместительности больше парижской. Мы немного опасались за безопасность в столице Франции из-за инцидентов, случившихся там в последнее время. Но в плане числа болельщиков на французской части чемпионата мы остались довольны. Много болельщиков из Финляндии, Швейцарии. Проведение турнира в Париже стало для нас положительным опытом. Повторюсь, но количество проданных там билетов оставило у нас положительное впечатление.

Качество льда? Мы всегда сталкиваемся с такими проблемами. Чемпионат мира обычно проходит в мае на аренах, которые не всегда заточены под проведение хоккейных матчей. Там непросто добиться хорошего качества льда. Тем не менее все команды находятся в равных условиях.

Нам нравится практика, когда несколько стран проводят вместе чемпионат мира. Сделать это в Европе проще, потому что границы между странами преодолевать проще. Здорово, когда люди из разных стран объединяются ради хоккейного праздника, это магия спорта. У болельщиков есть возможность познакомиться с двумя разными культурами. Не думаю, что это хорошая идея увеличивать количество стран хозяек до трёх или более. У нас всего две группы на предварительной стадии, поэтому тяжело будет проводить матчи более, чем в двух городах. Две страны-хозяйки — это отличный опыт, Кельн и Париж нам это доказали. Не сомневаюсь, что Рига и Минск в 2021 году проведут прекрасный турнир.», — сказал функционер.