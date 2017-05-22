Хедман: Бекстрём феноменален, забросил победный буллит для Швеции на ЧМ

Защитник сборной Швеции Виктор Хедман прокомментировал победу в финале чемпионата мира — 2017 над Канадой. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу шведской сборной, которая выиграла ЧМ впервые с 2013 года. Победный бросок реализовал Никлас Бекстрём.

«Нам сегодня удалось сохранить баланс между атакой и обороной. Нам нужно было шаг за шагом идти к своей цели. Когда ты на льду, забываешь о волнении. Бекстрём феноменален, забросил победный буллит, невероятный игрок», — передаёт слова Хедмана корреспондет «Чемпионата» Дарья Тубольцева.