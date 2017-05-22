Эдлер: для сборной Швеции всё сложилось удачно на чемпионате мира — 2017

Защитник сборной Швеции Александер Эдлер прокомментировал победу над сборной Канады по буллитам со счётом 2:1 в финале чемпионата мира.

«У нас очень сильная команда, много хоккеистов из НХЛ в этом году приехало на чемпионат мира. Этот турнир очень удачно сложился для нас. Мне всегда очень приятно выступать за сборную Швеции, это так весело — приезжать в национальную команду. С ребятами не часто видимся, а тут есть время пообщаться. В общем, всё прошло отлично», — передаёт слова Эдлера корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.