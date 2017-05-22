Уилсон: Нэшвилл сошёл с ума сильнее, чем я когда-либо видел

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Колин Уилсон рассказал об ажиотаже, царящем в городе во время финала Запада с «Анахайм Дакс». «Хищники» впервые играют в третьем раунде плей-офф и могут оформить путёвку в финал Кубка Стэнли в шестом матче серии, который проведут дома.

«Не добавляет ли такая поддержка болельщиков нервозности? Смотря как ты будешь её воспринимать. Лично мне она в радость. Её нужно просто принять и уметь получать от неё удовольствие. Наши фанаты относятся к нам великолепно. Эти победы нам хочется добывать ради них.

Но сейчас, безусловно, город сошёл с ума намного сильнее, чем всё, что я когда-либо видел. Возле арены всегда собирались немаленькие толпы, но такого, как в этом году, я ещё не видел. Оно и по всему городу чувствуется, это возбуждение. И в соцсетях. От него даже если захочешь спрятаться — не сумеешь. Прикольно наблюдать за тем, как и без того хоккейный город становится ещё более хоккейным", — приводятся слова Уилсона на официальном сайте НХЛ.