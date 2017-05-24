Фанёф: «Питтсбург» оправдывает ожидания, не просто так это действующий чемпион

Защитник «Оттавы Сенаторз» Дион Фанёф поделился ожиданиями от шестого матча финала Востока с «Питтсбург Пингвинз» (2-3 в серии).

«Самое главное — нам надо провести нашу лучшую игру. Мы понимаем, в какой ситуации находимся, нам надо выйти и сыграть по-настоящему хороший матч.

«Питтсбург» оправдывает ожидания. Они не просто так являются действующими чемпионами. Они не показали ничего, что бы нас удивило, но они играют жёстко и умно, и мы не ждём от них ничего другого сегодня», — цитирует Фанёфа пресс-служба клуба.