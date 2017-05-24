Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Фанёф: «Питтсбург» оправдывает ожидания, не просто так это действующий чемпион

24 мая 2017, среда. 00:59. Хоккей

Защитник «Оттавы Сенаторз» Дион Фанёф поделился ожиданиями от шестого матча финала Востока с «Питтсбург Пингвинз» (2-3 в серии).

«Самое главное — нам надо провести нашу лучшую игру. Мы понимаем, в какой ситуации находимся, нам надо выйти и сыграть по-настоящему хороший матч.

«Питтсбург» оправдывает ожидания. Они не просто так являются действующими чемпионами. Они не показали ничего, что бы нас удивило, но они играют жёстко и умно, и мы не ждём от них ничего другого сегодня», — цитирует Фанёфа пресс-служба клуба.

Праздник имени Малкина: ассистентский хет-трик и один шаг до финала
Пятый матч в серии «Питтсбурга» с «Оттавой» стал кошмаром для вратаря «Сенаторз» Крэйга Андерсона и праздником щедрости для «пингвинов».
Источник: Официальный сайт "Оттавы Сенаторз" Сообщить об ошибке
Теги
Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
24 мая 2017, среда
00:59 Фанёф: «Питтсбург» оправдывает ожидания, не просто так это действующий чемпион
00:46 Салливан: чтобы добиться успеха, «Питтсбург» должен сохранить уровень самоотдачи
00:25 «Коламбус» подписал шведского нападающего Кевина Стенлунда
23 мая 2017, вторник
23:52 Стоун: «Оттава» не потратила все силы в пятом матче, это положительный момент
23:41 Форвард Александр Щербина заключил пробный контракт с «Северсталью»
23:17 Суббэн: Ринне — позвоночник «Нэшвилла», такой игры ждёшь от вратаря в плей-офф
22:52 «Барыс» заключил новые контракты с нападающими Гренцом и Маркеловым
22:38 Перри: у «Анахайма» много характера, но это поражение от «Нэшвилла» запомнится
22:21 Вратарь Денис Костин продлил контракт с «Авангардом» на два года
21:54 Бернье: ощущение, что все моменты, которые были у «Нэшвилла», достигли цели
21:35 «Колорадо» отправил в отставку трёх помощников главного тренера
21:15 «Сан-Хосе» подписал контракты с нападающим Сандбергом и защитником Шимеком
20:45 Болельщик «Нэшвилла» бросил на лёд сома в решающем матче серии с «Анахаймом»
20:26 Лавиолетт: выход в финал — ещё не всё, «Нэшвилл» понимает, чего хочет достичь
20:05 Игроки «Питтсбурга» Хёрнквист и Шульц не сыграют в шестом матче с «Оттавой»
19:45 Нападающий «Анахайма» Сёренсен вернулся в Шведскую лигу
19:33 Третьяк: государственная подпрограмма развития хоккея ещё не принята
18:56 Владимир Путин поздравил сборную России с завоеванием бронзы ЧМ-2017
18:23 Защитник Крис Ли покинет «Металлург» Мг
18:05 Чернышенко: КХЛ может принять непопулярные решения к клубам с госфинансированием
17:45 Кольяно: в шестом матче «Анахайм» играл лучше «Нэшвилла», но наш сезон окончен
17:19 Смит: в шестом матче «Оттава» должна сыграть лучше ради Андерсона
16:58 Буше: вратарь Андерсон – одна из главных причин хорошего сезона «Оттавы»
16:43 И. Воробьёв: Россия могла выиграть ЧМ-2017, немножко не хватило победного опыта
16:05 «Нэшвилл» стал первой командой, которая вышла в финал Кубка Стэнли с 16-го места
15:30 Депутаты собрали экстренное совещание по поводу исключения «Кузни» из КХЛ
15:03 Стольберг: «Оттава» знает, что может расстроить «Питтсбург»
14:30 Ринне: есть шанс получить кубок Стэнли, «Предаторз» долго трудились для этого
14:10 Защитник Йордан покинул «Ак Барс»
14:00 Кожевников: вернуть Орлова и Кузнецова? Кто знает, может, их и вернут на год
13:44 Строум набрал 7 очков в 1 матче Мемориального кубка и установил рекорд турнира
13:30 Фетисов считает, что в КХЛ нет равенства, а купленный результат ничего не стоит
13:15 Гецлаф: очень больно осознавать, что «Анахайм» вылетел
13:00 Юдин: хочу, чтобы Знарок и дальше оставался, а Быков уже себя показал
12:49 Новиков: если Мозякин восстановится, его фамилия будет взята на заметку перед ОИ
12:36 Фетисов: мы проиграли не лучшему составу сборной Канады, нужен свой стиль
12:23 Вайсфельд настаивает на жёстком потолке зарплат
12:15 Игроки «Нэшвилла» не дотронулись до кубка за победу в Западной конференции
12:04 «Югра» в межсезонье проведёт сбор в Беларуси и сыграет в двух турнирах
11:51 Губернатор: финансовые проблемы — не препятствие для заявки «Сибири» в КХЛ
11:36 Лавиолетт — 4-й тренер в истории НХЛ, который вывел три разные команды в финал
11:15 Защитник Григорьев вновь стал игроком «Торпедо»
11:06 «Нефтехимик» обнародовал план предсезонной подготовки
11:01 Бобровский: в Новокузнецке обязан быть хоккей уровня КХЛ
10:40 Вайсфельд: если бы сборная РФ добавила в организации игры, была бы на 1-м месте
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, лучший игрок сборной России на ЧМ-2017?
Архив →
© championat.com, 2000–2017