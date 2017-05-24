Василий Кошечкин признан лучшим вратарём сезона в КХЛ

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин признан лучшим вратарём сезона в Континентальной хоккейной лиге. Голкипер, выигравший эту награду во второй раз в карьере, в прошедшем сезоне добрался со своей командой до финала Кубка Гагарина, где «Магнитка» уступила СКА — 1-4.



Регулярный чемпионат—2016/2017:

45 игр, победы – 22, поражения – 11, сухие матчи – 6

Процент отражённых бросков – 92.7; коэффициент надёжности – 2.13

Плей-офф-2016/2017:

17 игр, победы – 12, поражения – 5, сухие матчи – 2

Процент отражённых бросков – 94.0; коэффициент надёжности – 2.15.