Антипин подтвердил, что в ближайшее время подпишет контракт с «Баффало»

Защитник сборной России и магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин подтвердил свой переход в клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз».

«Да, я подпишу контракт с „Баффало“ в ближайшее время», – сказал Антипин.

Хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Магнитки» (2014, 2016). В прошлом сезоне Антипин сыграл в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 24 (6+18) очка. Кроме того, в 18 играх плей-офф на его счету 11(7+4) очков. В 10 матчах чемпионата мира — 2017 защитник отметился четырьмя результативными передачами.